Persik Kediri vs Borneo FC: Misi Besar Pesut Etam, Persib Bandung Terancam

jpnn.com - Borneo FC Samarinda membawa misi besar saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persik vs Borneo FC akan digelar di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4/2026) sore.

Pesut Etam datang bukan hanya untuk mencari tiga poin, tetapi juga membuka peluang merebut puncak klasemen dari Persib Bandung.

Saat ini, Borneo FC sudah mengoleksi 66 poin, jumlah yang sama dengan Persib selaku pemuncak klasemen.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyadari lawatan ke Kediri tidak akan berjalan mudah.

Bukan hanya soal kualitas lawan, tetapi juga faktor eksternal seperti cuaca yang bisa memengaruhi performa pemain di lapangan.

"Kami tahu main di sini, pertandingan enggak akan mudah karena ada banyak faktor juga."

"Namun, kami sudah siap menghadapi Persik," tegasnya.