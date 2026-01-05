Persik Kediri vs Persib Bandung: Macan Putih Siap Hentak Brawijaya

jpnn.com - Persik Kediri bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-16 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persik vs Persib akan digelar di Stadion Brawijaya, Senin (5/1/2026) malam.

Pelatih Persik Marcos Reina Torres menegaskan bahwa anak asuhnya memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan.

Motivasi Tinggi Persik saat Jumpa Persib

Baginya, melawan Persib bukan sekadar laga biasa, melainkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan tim kepada suporter dan masyarakat Kediri.

"Ini merupakan motivasi untuk memberikan kemenangan bagi masyarakat dan penggemar kami melawan tim semacam ini (PERSIB). Jadi itulah motivasinya," ucap Reina.

Di sisi lain, Persib datang ke Brawijaya dengan misi besar, yakni kembali ke puncak klasemen setelah posisi mereka disalip Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United.

Persib Waspadai Persik

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga melawan Persik tidak akan mudah karena tuan rumah selalu tampil agresif di depan pendukungnya.

Meski begitu, Hodak optimistis anak asuhnya akan tampil maksimal meskipun sejumlah pemain absen, seperti Eliano Reijnders, Marc Klok, hingga Federico Barba.