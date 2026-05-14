Persik Kediri vs Persija Jakarta: Macan Putih Bidik Perpisahan Manis di Brawijaya

jpnn.com - Ada misi khusus yang tengah disiapkan Persik Kediri menjelang duel melawan Persija Jakarta pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persik vs Persija akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5/2026).

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan terakhir bagi Persik untuk memberikan kebahagiaan kepada para suporter setianya sebelum kompetisi usai.

Setelah menjamu Persija, Macan Putih akan menutup musim dengan bertandang ke markas Persebaya Surabaya.

Pelatih Persik Marcos Reina berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan atmosfer kandang sebagai energi tambahan untuk tampil maksimal.

"Ini partai terakhir kami di kandang. Kami ingin menghadiahkan kemenangan untuk para suporter dan semua yang datang memberikan dukungan."

"Karena itu, kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik," tegasnya.

Bagi Persik, duel kontra Persija bukan sekadar soal hasil akhir, tetapi juga kesempatan untuk meninggalkan kesan positif di hadapan publik Stadion Brawijaya.