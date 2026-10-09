Persik Pengin Jadi Tim Pertama Mengalahkan Madura United

jpnn.com - KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina tak gentar dengan kekuatan Madura United.

Marcos Reina mengungkap hal itu menjelang pertemuan pasukannya dengan Madura United pada pekan ke-4 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore WIB.

Pelatih berpaspor Spanyol itu menyadari lawan yang datang merupakan tim yang selalu menang dalam tiga laga Super League.

Madura United datang ke Kediri juga membawa striker Dimitar Mitkov yang memimpin daftar topskorer bersama bomber Dewa United Banten FC, Denilson Jr, sama-sama mengoleksi empat gol.

"Mereka adalah tim yang bagus. Tidak mungkin sebuah tim bisa menang tiga kali kalau bukan tim yang sangat baik. Itulah sebabnya kami harus sangat fokus untuk memberi mereka kekalahan pertamanya di Kediri,” kata Marcos Reina.

Pelatih berusia 42 tahun itu menegaskan Persik Kediri memiliki keyakinan terhadap kemampuan pemain dan cara bermain yang telah dibangun.

“Kami harus percaya dengan diri sendiri, percaya kepada pemain, cara kami bermain, dan menjalankan rencana terbaik yang bisa kami lakukan. Kami punya kepercayaan untuk memenangi pertandingan ini,” ujarnya.

Marcos Reina juga meyakini Macan Putih memiliki kemampuan untuk mengalahkan siapa pun di kompetisi. Optimisme itu berdasar dua hasil impresif di luar kandang saat mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 dan seri dengan Arema FC 1-1.