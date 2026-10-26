Persik Siapkan Kejutan di Markas Persija, Dapat Poin Jadi Target

jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri tak ingin pulang dengan tangan kosong saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Meski satu poin sudah dianggap cukup, Macan Putih tetap mengincar kemenangan dalam duel di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyadari Persija bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Macan Kemayoran merupakan salah satu tim yang difavoritkan bersaing memperebutkan gelar juara musim ini.

Karena itu, Reina meminta anak asuhnya tampil maksimal dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencuri hasil positif. Dia menyebut, kemenangan tetap menjadi target utama, meski membawa pulang satu poin juga bukan hasil yang buruk.

"Para pemain harus mengeluarkan semua kemampuannya dulu. Tampil maksimal dan bagus. Dengan begitu saya yakin hasil bagus akan kita raih," ujar Reina.

"Target utama menang, tetapi jika dapat satu poin sudah cukup. Karena tim yang kami hadapi adalah Persija Jakarta, salah satu skuad bagus yang dijagokan juara liga musim ini," lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

Di tengah tantangan berat itu, Reina memiliki modal kepercayaan diri dari kekompakan skuadnya.