Persik Tak Ciut Menghadapi Persib, Marcos Punya Game Plan

jpnn.com - BANDUNG - Juru taktik Persik Kediri Marcos Reina Torres memastikan pasukannya siap menjalani laga tandang di markas Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada pekan ke-25 Super League, Senin (9/3) malam.

Pelatih dari Spanyol itu menyatakan timnya tak ciut nyali meski tuan rumah merupakan pemuncak klasemen sementara Super League.

Marcos menilai setiap tim Super League musim ini memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hasil kemenangan. Hal itu seiring dengan atmosfer liga yang berjalan kompetitif, dan antartim bersaing cukup ketat.

"Saya menilai, semua tim bisa saja mendapatkan kemenangan atau justru kekalahan, karena liga yang kompetitif," ujarnya seperti dipetik dari halaman Persik.

Buat Marcos, tim yang lebih siap dan mampu bermain dengan baik memiliki kans besar untuk memenangi pertandingan.

"Persib Bandung adalah tim kuat. Namun, bila kami bekerja lebih ekstra dan bermain dengan baik di sana, maka kemenangan bisa kami dapatkan," katanya.