Persik Tumbang 1-2 dari Persija, Marcos Reina Bangga Pemainnya seperti 'Singa'
jpnn.com - Persik Kediri harus menelan kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas Persija Jakarta. Namun, hasil 1-2 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026) malam, tak membuat pelatih Marcos Reina kehilangan kebanggaan terhadap perjuangan anak asuhnya.
Reina memuji para pemain Persik yang dinilainya telah bertarung layaknya singa di kandang Macan Kemayoran.
Meski gagal membawa pulang poin, Macan Putih dinilai mampu menunjukkan keberanian, kualitas permainan, dan mentalitas pantang menyerah di tengah tekanan suporter tuan rumah.
"Saya bangga dengan tim ini dan semua pemain yang telah bertarung seperti singa di kandang Persija. Para pemain tak hanya menunjukkan teknik dan cara bermain bagus, tetapi juga mentalitas pantang menyerah," kata Reina.
Namun, Reina juga menyoroti kondisi lapangan JIS yang dinilainya kurang ideal. Menurutnya, kondisi rumput menyulitkan kedua tim untuk mengembangkan permainan terbaik.
"Kami bermain di lapangan yang sulit. Kondisi ini tak bagus bagi kedua tim. Akibatnya, pemain Persik Kediri dan Persija Jakarta tak bisa menunjukkan pola permainan terbaik malam ini," ujarnya.
Reina juga menyoroti fakta bahwa seluruh gol dalam pertandingan tersebut tercipta melalui situasi bola mati. Persik membuka keunggulan lewat sepak pojok, sedangkan Persija membalikkan keadaan melalui skema serupa.
Menurutnya, kondisi lapangan turut memengaruhi cara kedua tim membangun serangan sehingga situasi bola mati menjadi salah satu cara untuk mencetak gol.
Persik Kediri menelan kekalahan dari Persija Jakarta. Namun demikian, pelatih Marcos Reina memuji perjuangan timnya yang bermain seperti singa.
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