Persik vs Madura United 2-0: Laskar Sape Kerrab Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/27
jpnn.com - JAKARTA - Tren positif Madura United di Super League 2026/27 terhenti di markas Persik Kediri.
Skuad asuhan Jose Gomes itu takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).
Pemain Persik Kediri Eduardo Barbosa mencetak brace atau dua gol ke gawang Madura United yang dikawal Angga Saputro.
Eduardo membobol gawang Madura United pada menit ke-9 dan 24.
Hasil ini membuat Madura United menelan kekalahan perdana, setelah tak terkalahkan pada tiga laga awal Super League 2026/27.
Sebelumnya, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu memulai Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan masing-masing atas Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.
Hingga saat ini, Dewa United Banten, Persija Jakarta, Arema FC, Bhayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya, menjadi tim yang masih belum terkalahkan pada Super League 2026/27. (ileague/fal/jpnn)
Tren positif Madura United pada Super League 2026/27 akhirnya terhenti di markas Persik Kediri, Jumat (9/10).
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persik Pengin Jadi Tim Pertama Mengalahkan Madura United
- Madura United Libur 9 Hari, Hugo Gomes Cs Tetap Dibebani Tugas Khusus
- Madura United Raih 9 Poin dari 3 Laga, Presiden Mengeluarkan Peringatan
- Persija di Bawah Madura United, tetapi Jauh di Atas Persib
- Madura United Pimpin Klasemen, Cuma Bali United atau Persija yang Bisa Menggusur
- Persija Vs Java United Digelar Tanpa Penonton di Bali, Fabio Lefundes Minta Pemain Tetap Fokus