Persik vs Madura United 2-0: Laskar Sape Kerrab Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/27

jpnn.com - JAKARTA - Tren positif Madura United di Super League 2026/27 terhenti di markas Persik Kediri.

Skuad asuhan Jose Gomes itu takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Pemain Persik Kediri Eduardo Barbosa mencetak brace atau dua gol ke gawang Madura United yang dikawal Angga Saputro.

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Eduardo membobol gawang Madura United pada menit ke-9 dan 24.

Hasil ini membuat Madura United menelan kekalahan perdana, setelah tak terkalahkan pada tiga laga awal Super League 2026/27.

Sebelumnya, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu memulai Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan masing-masing atas Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hingga saat ini, Dewa United Banten, Persija Jakarta, Arema FC, Bhayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya, menjadi tim yang masih belum terkalahkan pada Super League 2026/27. (ileague/fal/jpnn)