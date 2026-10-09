menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persik vs Madura United 2-0: Laskar Sape Kerrab Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/27

Persik vs Madura United 2-0: Laskar Sape Kerrab Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/27

Persik vs Madura United 2-0: Laskar Sape Kerrab Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/27
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Laga Persik Kediri melawan Madura United pada lanjutan Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10). Foto: X/@MaduraUnitedFC

jpnn.com - JAKARTA - Tren positif Madura United di Super League 2026/27 terhenti di markas Persik Kediri.

Skuad asuhan Jose Gomes itu takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Pemain Persik Kediri Eduardo Barbosa mencetak brace atau dua gol ke gawang Madura United yang dikawal Angga Saputro.

Baca Juga:

Eduardo membobol gawang Madura United pada menit ke-9 dan 24.

Hasil ini membuat Madura United menelan kekalahan perdana, setelah tak terkalahkan pada tiga laga awal Super League 2026/27.

Sebelumnya, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu memulai Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan masing-masing atas Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Baca Juga:

Hingga saat ini, Dewa United Banten, Persija Jakarta, Arema FC, Bhayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya, menjadi tim yang masih belum terkalahkan pada Super League 2026/27. (ileague/fal/jpnn)

Tren positif Madura United pada Super League 2026/27 akhirnya terhenti di markas Persik Kediri, Jumat (9/10).


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI