Persik vs Persib: Maung Bandung Kemungkinan Tanpa Federico Barba & Eliano Reijnders
jpnn.com, BANDUNG - Dua penggawa Persib Bandung berpeluang absen saat menghadapi Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya.
Kabar tersebut disampaikan Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, Minggu (4/1).
Hodak mengatakan Federico Barba dan Eliano Reijnders tengah dalam pantauan tim medis seusai mengalami cedera pascalaga kontra PSM Makassar, pekan lalu.
Dalam beberapa sesi latihan pun tak nampak sosok kedua pemain yang baru didatangkan awal musim ini.
Oleh karena itu, besar kemungkinan Barba dan Eliano akan absen dalam pertandingan yang digelar pada Senin (5/1) malam itu.
"(Barba dan Eliano) cedera. Namun, saya harap ini tidak serius," kata Hodak.
Dia menuturkan Eliano dan Barba baru akan kembali berlatih jelang laga melawan Persija Jakarta. Keduanya diistirahatkan demi pemulihan cedera yang maksimal.
"Eliano akan mulai kembali berlatih ketika kami pulang (ke Bandung), dan untuk Barba kita akan lihat. Kami harus melakukan pemeriksaan," tuturnya. (mcr27/jpnn)
Persib Bandung akan tampil berhadapan dengan Persik Kediri, tanpa dua pilar Federico Barba dan Eliano Reijnders. Pelatih beri penjelasan.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turun Peringkat, Persib Bawa Ambisi Besar ke Kandang Persik
- Lupakan Persija, Persib Anggap Laga Versus Persik Seperti Final Piala Dunia
- Menghadapi Persik Kediri, Persib Bandung Waspadai Sang Mantan
- Persik Kediri Tantang Persib Bandung, Ezra Walian Punya Tekad Khusus
- Bojan Hodak Bicara Peluang Persib Bandung di 16 Besar ACL 2
- Jadwal Pekan ke-16 Super League, Persib Dapat Laga yang Sangat Penting