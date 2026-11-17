Persilakan Foto Wapres Gibran Diturunkan, KDM: Enggak Usah Drama
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan setiap kantor pemerintahan di Jabar untuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penurunan foto itu menyusul pengunduran diri Gibran dari wapres.
Adapun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Rabu (11/11/2026).
"Karena Pak Wapresnya sudah mengundurkan diri dan di Jabar juga sama, ya diturunin," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan, instruksi itu berlaku untuk seluruh kantor pemerintah di Jawa Barat.
Meski demikian, penurunan foto tersebut tidak perlu dilakukan secara berlebihan.
Dedi meminta jajarannya cukup menurunkan foto tanpa membuatnya menjadi persoalan besar.
"Diturunin saja, cuma nuruninnya nggak usah didramatisasi gitu loh. Ya turunin aja, nggak usah ada dramatisasinya ya," tegasnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta agar pencopotan foto Wapres Gibran di kantor pemerintahan tidak perlu didramatisasi.
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