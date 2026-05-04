Persipura dan Adhyaksa FC Berebut Tiket Promosi Super League

jpnn.com - SENTANI - Persipura Jayapura meraih kemenangan 2-0 dari Persiku Kudus dalam laga terakhir di babak ketiga Grup 2 Championsip 2025/26, Minggu (3/5).

Kemenangan penting yang membuat tim Mutiara Hitam mengakhiri babak penyisihan grup di peringkat kedua dan akan menjalani laga playoff untuk tiket terakhir ke Super League musim depan.

Bermain di Stadion Lukas Enembe, Sentani, Persipura langsung tampil dominan sejak babak pertama dimulai.

Terus menekan, anak asuhan Rahmad Darmawan sukses membuka keunggulan pada menit 40 lewat gol Williams Lugo yang melepaskan tendangan keras kaki kiri tanpa bisa dihalau kiper Persiku, Riki Pambudi.

Unggul satu gol membuat para pemain Persipura makin percaya diri. Hadiah penalti pun diterima pada menit 43 saat Reno Salampessy dilanggar di kotak penalti.

Jeam Kelly Sroyer yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Persipura unggul 2-0.

Sampai dengan babak kedua usai, skor 2-0 untuk keunggulan Persipura tidak berubah sekaligus menjadi hasil akhir dari laga ini.

Dengan hasil ini, maka Persipura akan bertemu Adhyaksa FC Banten pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Stadion Lukas Enembe.