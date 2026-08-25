Persipura dan PSBS Terancam Mengawali Championship dengan Minus Poin, Ini Masalahnya

jpnn.com - Persipura Jayapura dan PSBS Biak menghadapi situasi pelik sebelum Championship 2026/2027 bergulir.

Kedua klub asal Papua itu berpotensi mengawali kompetisi dengan pengurangan poin akibat persoalan kandang dan pemenuhan regulasi klub profesional.

Persipura dipastikan tidak menggunakan Jayapura sebagai kandang setelah mendaftarkan Sidoarjo sebagai markas untuk musim depan.

Sementara itu, PSBS Biak juga meninggalkan tanah kelahirannya dengan menjadikan Gresik sebagai kandang.

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena I.League mulai menerapkan pengurangan poin bagi klub yang tidak memenuhi ketentuan tertentu. Regulasi ini mencakup aspek club licensing, termasuk persoalan finansial hingga kelengkapan administrasi.

General Manager I.League Budiman Dalimunthe mengatakan klub yang tidak mampu memenuhi lima aspek club licensing dapat dikenai pengurangan poin.

"Jadi kalau tidak memenuhi lima aspek club licensing, akan ada pengurangan poin," kata Budiman kepada wartawan, Senin (24/8/2026) malam.

Untuk Persipura, pengurangan satu poin berkaitan dengan sanksi Komdis yang membuat mereka tidak dapat menjadi tuan rumah pada putaran pertama.