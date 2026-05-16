Persipura Dijatuhi Sanksi Berat: Pertandingan Tanpa Penonton Semusim Penuh

Skuad Persipura Jayapura. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com, JAKARTA - Klub legendaris Papua, Persipura Jayapura, dihantam hukuman telak dari Komite Disiplin PSSI, seusai insiden kerusuhan dalam laga playoff promosi Championship 2025/2026 kontra Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, 8 Mei lalu.

Tak tanggung-tanggung, tim berjuluk Mutiara Hitam itu dijatuhi sanksi paling menyakitkan yaitu larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama semusim penuh pada Championship 2026/2027.

''Persipura Jayapura diberi sanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah selama satu musim, berlaku pada kompetisi yang diikuti pada Tahun 2026/2027," bunyi keputusan Komdis.

Hukuman berat itu diputuskan Komdis PSSI dalam sidang 13 Mei 2026 setelah menilai Persipura bertanggung jawab atas aksi brutal suporternya.

Kerusuhan disebut pecah sesaat setelah pertandingan berakhir. Ribuan suporter dilaporkan menyerbu lapangan, merusak fasilitas stadion, memburu perangkat pertandingan, hingga mengejar rombongan Adhyaksa FC di area stadion. 

Situasi makin mencekam ketika aksi anarkistis meluas ke luar stadion.

Akibat insiden memalukan itu, Persipura langsung dihajar denda Rp30 juta. 

Komdis PSSI juga menjatuhkan denda Rp50 juta karena banyak suporter masuk ke lapangan setelah laga usai. 

