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Persipura Pilih Merantau ke Sidoarjo demi Tekan Pengeluaran

Persipura Pilih Merantau ke Sidoarjo demi Tekan Pengeluaran
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Skuad Persipura Jayapura. Foto: I League

jpnn.com, JAKARTA - Persipura Jayapura harus menghadapi jalan terjal sejak awal kompetisi Championship 2026/2027.

Bukan hanya memulai musim dengan hukuman pengurangan poin, Mutiara Hitam juga terpaksa meninggalkan Jayapura untuk menjalani laga kandang.

Sanksi Komite Disiplin (Komdis) membuat Persipura tidak bisa menggelar pertandingan kandang di Jayapura dengan kehadiran penonton selama setengah musim. Situasi tersebut memaksa klub mencari markas alternatif.

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Pilihan akhirnya jatuh kepada Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur.

Keputusan Persipura bermarkas sementara di Pulau Jawa bukan semata-mata karena persoalan teknis. Kondisi keuangan klub juga menjadi pertimbangan utama.

Manajer Persipura Eveline Injaya mengungkapkan bermain di Jawa dinilai lebih efisien karena akses transportasi dan akomodasi antarkota relatif lebih mudah.

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"Di stadionnya Gelora Delta, Sidoarjo," ujar Eveline.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah klub menghitung berbagai kebutuhan operasional selama kompetisi.

Klub Liga 2 Persipura Jayapura memilih bermarkas sementara di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

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