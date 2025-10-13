Persipura Tunjuk Rahmad Darmawan Sebagai Pelatih

jpnn.com - JAKARTA - Tim Pegadaian Championship 2025 Persipura Jayapura resmi menunjuk Rahmad Darmawan sebagai pelatih. Rahmad Darmawan menggantikan Ricardo Salampessy sebagai pelatih Persipura.

RD, panggilan akrab Rahmad Darmawan, dipercaya kembali oleh tim Mutiara Hitam untuk bisa membawa mereka kembali ke kasta teratas kompetisi Liga Indonesia.

"Persipura resmi menunjuk Rahmad Darmawan sebagai pelatih kepala selanjutnya. Selamat datang kembali Coach RD di Tanah Papua," tulis Persipura di Instagram, Senin (13/10).

Baca Juga: Rahmad Darmawan Ungkap Kesulitan Pemain Liga Indonesia All Star Mengimbangi Arema FC

RD sebelumnya sempat meracik skuad Mutiara Hitam pada musim 2005 dengan mengantarkan tim yang bermarkas di Jayapura tersebut menjadi jawara Liga Indonesia.

Terakhir kali, RD sempat menjabat sebagai Direktur Teknis dari PSMS Medan untuk musim 2025.

Sementara itu, Ricardo Salampessy gagal mengangkat performa dari Boaz Salossa dan kawan-kawan pada musim ini.

Baca Juga: Eks Bek Timnas Indonesia Ditunjuk Jadi Pelatih Persipura Jayapura

Tercatat dalam lima pertandingan yang telah dijalani, Mutiara Hitam menelan total dua kekalahan, satu hasil seri dan meraih dua kali kemenangan.

Hasil tersebut membuat Persipura kini terdampar di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin atau tertinggal delapan poin dari PSS Sleman yang menjadi pemuncak klasemen.