Persis Menang Besar dari Bali United, Klasemen Super League Bergoyang Drastis
jpnn.com - SURAKARTA - Persis Solo menutup pekan ke-25 Super League dengan menghantam Bali United 3-0 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam WIB.
Itu adalah kemenangan kedua beruntun Persis di kandang sendiri, dan dalam 13 laga home Persis di Super League musim ini, baru dua kemenangan yang mereka raih.
Juru Taktik Persis Solo Milomir Seslija mengaku puas dengan permainan pasukannya di depan Bali United.
"Seperti yang saya katakan kepada pemain, ini akan menjadi permainan yang sangat sulit karena Bali adalah tim yang sangat berbahaya. Namun, saya pikir kami sudah menunjukkan keinginan untuk menang," tutur Coach Milo.
"Pertandingan yang bagus. Saya tahu bahwa kami memiliki penyerang yang sangat berbahaya,” imbuhnya.
Milo pun berani memastikan bahwa timnya terus berkembang di tiap laga.
