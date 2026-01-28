Persis Punya Pemain Baru, Penyerang Persib Harus Tahu

jpnn.com - SURAKARTA - Persis Solo menambah kekuatan di barisan belakang untuk mengarungi sisa Super League 2025/2026.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, mendatangkan bek Kroasia Luka Dumancic.

Sebelum memakai baju Persis, Luka Dumancic memperkuat FK Zalgiris Vilnus di Liga A Lithuania.

Luka Dumancic mengungkapkan rasa senangnya bisa bergabung dengan Persis.

“Tentunya sangat senang bisa memperkuat Persis. Klub ini adalah salah satu klub yang sangat profesional di Indonesia. Saya tidak sabar untuk segera bermain bagi Persis.

Pada pekan ke-19, Persis Solo akan menjamu pemimpin klasemen Persib Bandung di Stadion Manahan, Sabtu (31/1).

Penyerang-penyerang Persib mungkin akan atau sudah mencari tahu seperti apa gaya atau karakter permainan Luka Dumancic.

"Saya datang untuk membawa Persis kembali bersaing di liga. Saya berharap kami melakukan banyak hal yang baik bersama-sama. Karena target pertama saya ke sini ialah meraih poin sebanyak mungkin dengan Persis," ujarnya.