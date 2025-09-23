Persis Solo Juru Kunci Klasemen Super League, Ada Insiden

jpnn.com - SAMARINDA - Persis Solo menjadi juru kunci klasemen BRI Super League saat pekan ke-6 berakhir.

Pada pekan ke-6, Persis yang bertandang ke kandang Borneo FC, di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (22/9) malam, kalah 0-1.

Gol yang merobek jala gawang Persis dicetak Mariano Peralta pada menit 90+8.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo mengatakan, seharusnya pasukannya bisa meraih poin.

“Sebetulnya para pemain sudah tetap fokus hingga menit terakhir, tetapi itulah sepak bola, kadang situasi tidak bisa diprediksi. Gol last minute itu datang di saat fokus berkurang. Itu akan kami perbaiki,” kata Peter.

Pria Belanda itu menyoroti beberapa momentum di pengujung laga yang menurutnya membuat Persis mengalami kerugian.

Menurutnya, seharusnya ada keputusan wasit memberikan Persis tendangan bebas, setelah Eky Taufik yang dilanggar.

Namun, pertandingan terus berlanjut dan Borneo kemudian mendapatkan free kick yang menjadi awal dari terciptanya gol semata wayang dalam laga itu.