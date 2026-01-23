Persis Solo Keok, Borneo FC Gusur Persib Bandung
Jumat, 23 Januari 2026 – 17:44 WIB
jpnn.com - SURAKARTA - Borneo FC Samarinda memuncaki klasemen Super League, menggusur Persib Bandung, Jumat (23/1) sore WIB.
Itu terjadi setelah Pesut Etam -julukan Borneo FC, menundukkan tuan rumah Persis Solo pada pekan ke-18 di Stadion Manahan.
Borneo FC menang 1-0 berkat gol dari Mariano Peralta pada menit ke-15.
Persis Solo yang berupaya mencari gol penyeimbang setelah tertinggal, terpaksa gigit jari.
Presiden ke-7 Jokowi dan anaknya, Kaesang di tribune, menjadi saksi bahwa Persis punya banyak peluang, tetapi lemah dalam urusan akurasi dan penyelesaian akhir.
Kekalahan itu membuat Persis makin terbenam di zona degradasi; 18 kali main baru dapat poin sepuluh.
Hasil itu memberi tekanan buat Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Malut United. Ketat, bro.
