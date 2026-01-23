Persis Solo Keok, Borneo FC Gusur Persib Bandung

jpnn.com - SURAKARTA - Borneo FC Samarinda memuncaki klasemen Super League, menggusur Persib Bandung, Jumat (23/1) sore WIB.

Itu terjadi setelah Pesut Etam -julukan Borneo FC, menundukkan tuan rumah Persis Solo pada pekan ke-18 di Stadion Manahan.

Borneo FC menang 1-0 berkat gol dari Mariano Peralta pada menit ke-15.

Persis Solo yang berupaya mencari gol penyeimbang setelah tertinggal, terpaksa gigit jari.

Baca Juga: Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok

Presiden ke-7 Jokowi dan anaknya, Kaesang di tribune, menjadi saksi bahwa Persis punya banyak peluang, tetapi lemah dalam urusan akurasi dan penyelesaian akhir.

Kekalahan itu membuat Persis makin terbenam di zona degradasi; 18 kali main baru dapat poin sepuluh.