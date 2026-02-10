Persis Solo Merilis Pemain Asing Baru ke-10, Eks Persebaya

jpnn.com - SOLO – Persis Solo memperkenalkan pemain asing ke-10 yang masuk di putaran kedua Super League.

Dialah Dejan Tumbas, yang di putaran pertama masih memakai baju Persebaya Surabaya.

Sebelum mendatangkan Dejan Tumbas, Persis sudah mendapatkan Vukasin Vranes, Dusan Mijic, Andrei Alba, Miroslav Maricic, Luka Dumancic, Roman Paparyga, Dimitri Lima, Jefferson Carioca, dan Clayton Silva.

Hanya saja untuk nama terakhir, yakni Clayton Silva, gagal membela Persis musim ini dan akhirnya dipinjamkan ke klub lain.

Dejan Tumbas yang berposisi sebagai striker, bisa juga bermain sebagai wingback, mengaku senang bisa mendapat kesempatan dan menjadi bagian di Persis.

Dia mengaku antusias dan tidak sabar untuk segera bermain dengan mengenakan seragam Persis.

“Saya merasa sangat senang dan bangga bergabung dengan Persis. Ini adalah klub dengan identitas yang kuat, pendukung yang penuh semangat. Sejak saat pertama, saya merasa ini adalah langkah yang tepat untuk saya, dan saya bersemangat untuk memulai babak baru ini di sini,” kata Tumbas.

Dia mengatakan, tujuan utama datang ke Persis adalah untuk membawa klub berada di posisi yang baik. Ia memastikan akan bekerja keras baik di dalam latihan dan pertandingan agar Persis bisa bertahan di Super League.