menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super League

Persis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super League

Persis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persis Solo Kadek Raditya. Foto: persis

jpnn.com - SOLO - Jeda setengah musim Super League usai, pekan ke-18 bergulir mulai Jumat (23/1).

Persis Solo vs Borneo FC di Stadion Manahan menjadi pertarungan pembuka.

Menjelang menghadapi Borneo FC, Persis kedatangan bek tengah Kadek Raditya Maheswara dengan status pinjaman sampai akhir kontrak dari Persebaya Surabaya.

Baca Juga:

Kadek mengaku siap memberikan penampilan terbaiknya untuk Persis.

Menurutnya, tujuan utama datang ke Kota Bengawan ialah membantu Persis keluar dari zona degradasi.

“Saya tahu di Persis saat ini dalam situasi kurang baik. Ini bukan hal mudah, tetapi saya paham dan tidak menjadikan ini sebagai beban untuk saya. Saya ingin membawa Persis ke posisi yang lebih baik,” kata Kadek di laman Persis.

Baca Juga:

Dia yakin dengan kekompakan tim bisa membuat Persis mendapatkan hasil yang positif. (ps/jpnn)

Jadwal Pekan ke-18 dan Klasemen Super League
Persis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super LeaguePersis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super Leagueileague

Lihat ke sini jadwal lengkap pekan ke-18 Super League. Ada dua pertarungan di hari pertama.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI