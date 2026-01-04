Persis Solo Vs Persita 1-3, Ada Kekacauan, Jokowi Jadi Saksi

jpnn.com - SURAKARTA – Presiden sebelum Prabowo Subianto, Joko Widodo a.k.a Jokowi menjadi saksi laga Persis Solo vs Persita Tangerang, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Manahan, Minggu (4/1) malam WIB.

Persis Solo lagi dan lagi menelan kekalahan. Ini kekalahan ke-11 dari 16 pertandingan.

Tuan rumah kalah 1-3 dari Persita yang memang sedang good.

Baca Juga: Siasat Persis Solo Mencuri Poin di Kandang Persik Kediri

Sekitar menit 80-85, terjadi kekacauan di tribune.

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba api menyala, asap membubung. Ada flare di Manahan. Tak cuma satu.

Wasit terpaksa menghentikan laga untuk sementara, hingga saat sudah aman, pertarungan pun berlanjut dan hasilnya Persis keok.