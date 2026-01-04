Persis Solo Vs Persita 1-3, Ada Kekacauan, Jokowi Jadi Saksi
Minggu, 04 Januari 2026 – 20:53 WIB
jpnn.com - SURAKARTA – Presiden sebelum Prabowo Subianto, Joko Widodo a.k.a Jokowi menjadi saksi laga Persis Solo vs Persita Tangerang, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Manahan, Minggu (4/1) malam WIB.
Persis Solo lagi dan lagi menelan kekalahan. Ini kekalahan ke-11 dari 16 pertandingan.
Tuan rumah kalah 1-3 dari Persita yang memang sedang good.
Sekitar menit 80-85, terjadi kekacauan di tribune.
Entah siapa yang memulai, tiba-tiba api menyala, asap membubung. Ada flare di Manahan. Tak cuma satu.
Wasit terpaksa menghentikan laga untuk sementara, hingga saat sudah aman, pertarungan pun berlanjut dan hasilnya Persis keok.
Persis Solo kalah lagi kalah lagi. Kali ini dari tim yang sedang bagus, Persita Tangerang. Pak Jokowi jadi saksi.
