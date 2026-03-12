menu
Persis Vs Bali United Penutup Pekan ke-25 Super League, Cek Klasemen

Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: diambil dari baliunited

jpnn.com - SOLO - Duel Persis Solo vs Bali United FC di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/3) akan menutup pekan ke-25 Super League.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengungkapkan bahwa persiapan timnya berjalan cukup baik dengan waktu yang dimiliki relatif singkat.

"Kami memiliki persiapan singkat. Perjalanan tandang, latihan, dan bertanding. Namun, kami siap untuk laga melawan Persis Solo," ujar pria asal Belanda itu.

Meski waktu persiapan terbatas, dia tidak terlalu khawatir karena pemain sudah memahami apa yang harus dilakukan di lapangan.

Baginya, kemenangan atas Arema FC pada pekan lalu menjadi modal penting bagi tim untuk kembali tampil percaya diri dalam laga ini.

Dia menilai kemenangan pada pertandingan sebelumnya juga menjadi bahan evaluasi penting bagi timnya dengan menyoroti sejumlah kesalahan kecil yang sempat terjadi dan berpotensi merugikan tim.

"Saat unggul, kami belum bisa kill the game. Ada momentum yang seharusnya bisa cetak peluang tiba-tiba gagal dan justru menjadi kerugian karena faktor kecil. Jadi, saya tegaskan pemain wajib fokus sepanjang laga," tutur Jhonny Jansen. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-25 dan Klasemen Super League
Saksikanlah, malam ini, penutup pekan ke-25 Super League, Persis vs Bali United.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

