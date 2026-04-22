Persis Vs Bhayangkara FC Sore Ini Sangat Spesial Buat Sidibe

jpnn.com - SOLO - Bintang Bhayangkara FC Moussa Sidibe mengaku laga timnya di pekan ke-29 Super League sangat spesial buat dirinya.

Bhayangkara FC yang sedang on fire, berkunjung ke markas Persis Solo di Stadion Manahan, Rabu (22/4) sore WIB.

Sidiber pernah membela Persis selama dua musim.

Pemain asal Mali itu mengatakan dirinya sangat menaruh rasa hormat kepada Persis yang merupakan tim pertamanya di Indonesia.

"Ini akan pertandingan yang sangat spesial bagi saya. Persis adalah tim yang membuka pintu bagi saya di Indonesia," ujar Sidibe.

"Saya memiliki beberapa momen indah di kota ini bersama keluarga dan bersama Persis Solo. Jadi, momen ini sangat spesial bagi saya," katanya.

Sidibe pun mengungkapkan kesiapannya menjelang laga tersebut.

Menurutnya, waktu persiapan yang singkat tidak akan berpengaruh terhadap tekad timnya untuk bisa meraih kemenangan.