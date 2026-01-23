Persis Vs Borneo FC Sore Ini, Milo Berharap Dukungan Fan

jpnn.com - SOLO - Persis Solo melakoni laga pekan ke-18 Super League dengan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Manahan, Solo, Jumat (23/1) sore WIB.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo, bertekad untuk melakukan start manis di pertandingan pertama putaran kedua.

Pada papan klasemen sementara, posisi Persis dan Borneo FC memang bak langit dan bumi. Persis ada di peringkat ke-16 alias tiga terbawah dengan sepuluh poin, sedangkan Borneo FC saat ini gagah di peringkat ke-2 alias di papan atas dengan koleksi 37 poin.

Laga nanti akan jadi ujian bagi anak asuhan Pelatih Milomir Seslija yang bertekad bangkit di putaran kedua untuk menjauh dari zona merah.

Milo mengatakan bahwa pertandingan nanti akan menjadi laga krusial bagi Laskar Sambernyawa.

Pertemuan nanti juga bakal menjadi ajang pembuktian bagi para pemain baru Persis.

“Kami akan berkonsentrasi penuh terhadap kualitas pertandingan kami sendiri. Dan kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi lawan. Saya bisa mengatakan mungkin tiga pemain asing baru kami sudah berprogres dan saya berharap pekerjaan mereka membawa progres yang cukup baik di pertandingan,” katanya.

Milo optimistis dengan dukungan dari suporter, Persis bisa meraih kemenangan.