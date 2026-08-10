Persita Bikin Gebrakan, Eks Pemain Terbaik Persib Resmi Merapat

jpnn.com - Persita Tangerang menambah amunisi berpengalaman untuk menghadapi persaingan Super League 2026/27.

Pemain yang didatangkan ialah Tyronne del Pino. Gelandang serang asal Spanyol itu bergabung dengan status bebas transfer.

Tyronne bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pemain 35 tahun tersebut pernah menjadi bagian penting Persib Bandung saat meraih gelar Liga 1 2024/25 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik.

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Modal 10 Gol dan 12 Assist

Persita berharap pengalaman Tyronne dapat memberikan perbedaan di lini serang.

Musim lalu bersama Malut United, dia tampil dalam 32 pertandingan dengan torehan 10 gol dan 12 asis.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan kehadiran Tyronne menarik perhatian. Selain kreativitas, dia juga memiliki pengalaman panjang berkarier di sejumlah negara.

Tyronne mengawali perjalanan sepak bolanya dari akademi UD Las Palmas sebelum melanjutkan karier di berbagai klub Spanyol.

Dia kemudian mencoba peruntungan di luar negeri dengan memperkuat klub Yunani PAS Lamia dan sejumlah tim di Thailand.