Persita Dibantai Persija, Carlos Pena Singgung Masalah Klasik di Stadion Megah

jpnn.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena harus menyaksikan timnya kalah telak 0-4 dari Persija Jakarta pada pekan pertama BRI Liga 1 2025/26, Minggu (11/8/2025) malam WIB di Jakarta International Stadium (JIS).

Pena mengaku sedih karena gagal mempersembahkan poin untuk Persita. Apalagi, timnya juga tidak mampu mencetak gol ke gawang Macan Kemayoran.

"Hari ini menyedihkan bagi kami karena tidak bisa mencetak gol di sini," ujar Carlos.

Masalah Klasik JIS

Pertandingan ini juga menjadi ajang reuni bagi Carlos Pena, yang pernah menukangi Persija pada musim lalu, sebelum didepak menjelang kompetisi berakhir.

Namun, pelatih asal Spanyol itu kembali menyoroti masalah klasik yang menurutnya belum berubah sejak dia melatih Persija, yaitu kualitas rumput JIS.

"Tidak ada yang baru di JIS. Rumput di JIS tidak pernah bagus. Kami menderita masalah yang sama pada musim lalu," tegasnya.

Rumput Kurang Diperhatikan

Carlos menilai JIS sebagai stadion yang megah, tetapi perawatan rumputnya kurang mendapat perhatian.

"Ini stadion yang bagus, tetapi tidak seorang pun memperhatikan rumput. Saya tahu karena melihat laga pramusim Persija melawan Arema. Rumputnya memang tidak bagus," ujarnya.