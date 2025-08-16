Persita Digulung Persebaya, Carlos Pena Jadi Sasaran Tembak La Viola
jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang kembali telan kekalahan di Super League 2025/26 saat jumpa Persebaya Surabaya.
Bermain di Indomilk Arena Stadium, Tangerang, Sabtu (16/8) Muhammad Toha dan kawan-kawan menyerah dengan skor tipis 0-1.
Pada laga ini jala gawang Igor Rodrigues bobol melalui Francisco Rivera pada menit ke-23.
Kekalahan ini membuat penggemar tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut kecewa kepada Carlos Pena.
Juru taktik kelahiran 28 Juli 1983 itu masih belum mampu membawa Persita meraih kemenangan dan mencetak gol di Super League 2025/26.
Tercatat di laga sebelumnya Persita hancur lebur di tangan Persija Jakarta dengan skor telak 0-4.
Mantan manajer Ratchaburi F.C tersebut mengaku bertanggung jawab atas hasil minor yang diraih tim kebanggan masyarakat kota Benteng.
Pelatih asal Spanyol itu berjanji membawa Persita bangkit di laga berikutnya melawan Madura United pada Minggu (24/8).
Persita Tangerang kembali telan kekalahan di Super League 2025/26 saat jumpa Persebaya Surabaya, Sabtu (16/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pak Kumis Mencetak Gol, Persija Jakarta Membantai Persis Solo
- Persebaya Menang di Tangerang, Arema FC Tertahan di Yogyakarta
- Hasil, Jadwal Pekan ke-2, Klasemen BRI Super League, dan Ambisi Persebaya
- Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3
- Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0
- Live Streaming Semen Padang Vs Dewa United, Tuan Rumah Dapat Suntikan