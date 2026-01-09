Persita Hancurkan Borneo FC, Malut United Punya Kans Juara Setengah Musim

jpnn.com - TANGERANG - Persita Tangerang memaksa Borneo FC menelan pil pahit di pekan ke-17 Super League.

Pada pertemuan dua tim di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (9/1) sore itu, Persita menang 2-0.

Tuan rumah tampil luar biasa dan kemenangan dari pemimpin klasemen itu bukan karena keberuntungan.

Persita terlihat lebih memiliki variasi serangan ketimbang Borneo.

Dua gol Persita dicetak Javlon Guseynov pada menit ke-3 dan penalti Aleksa Andrejic di menit 85.