Persita Hantam PSIM 4-0, Cek Statistik Pertandingan
Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:32 WIB
jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG – Persita Tangerang selalu menang dalam lima laga beruntun di BRI Super League.
Kemenangan ke-5 diraih setelah menjamu PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Jumat (17/10) sore WIB.
Persita menang 4-0 berkat gol Eber Bessa di menit ke-24 dan Rayco 70 dan 85, serta dari Pablo Ganet di menit 90+4.
Sepanjang pertandingan, Persita memang tak mendominasi, cenderung lebih banyak menunggu serangan PSIM.
Sebelum menaklukkan PSIM, Persita mengalahkan Semen Padang, Persib Bandung, Persijap Jepara, dan PSM Makassar.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
