Persita Hantam PSIM 4-0, Cek Statistik Pertandingan

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG – Persita Tangerang selalu menang dalam lima laga beruntun di BRI Super League.

Kemenangan ke-5 diraih setelah menjamu PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Jumat (17/10) sore WIB.

Persita menang 4-0 berkat gol Eber Bessa di menit ke-24 dan Rayco 70 dan 85, serta dari Pablo Ganet di menit 90+4.

Sepanjang pertandingan, Persita memang tak mendominasi, cenderung lebih banyak menunggu serangan PSIM.

Cek -geser, IG di atas untuk melihat statistik laga.

Sebelum menaklukkan PSIM, Persita mengalahkan Semen Padang, Persib Bandung, Persijap Jepara, dan PSM Makassar. (ig/jpnn)