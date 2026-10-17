Persita Harus Tampil Prima Jika Pengin Menghantam Persija
jpnn.com - SERANG - Juru taktik Persita Carlos Pena sudah tahu penampilan seperti apa yang bisa membuat timnya membungkam Persija pada pekan ke-5 Super League.
Persita vs Persija bakal hadir di Banten International Stadium, Sabtu (17/10) malam.
Pena mengatakan Pendekar Cisadane memutuhkan kesempurnaan dan sedikit keberuntungan untuk bisa menghantam Persija.
“Jika kami ingin meraih tiga poin, maka kami harus tampil prima, baik dalam bertahan maupun menyerang,” ujar Pena.
“Selain itu, tentu butuh sedikit keberuntungan untuk memenangi pertandingan. Kami akan berjuang. Kami akan bertarung dengan segala kemampuan yang kami miliki, dan semoga kami bisa mendapat tiga poin," imbuhnya.
Pena menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Persija musim ini. Dia menilai Persija punya nama berkualitas di lini belakang dan juga serang.
“Kami akan menghadapi tim yang bertahan dengan sangat baik, mereka memang bertahan dengan sangat baik,” ujar Pena.
“Mereka telah mendatangkan bek tengah dengan kualitas yang sangat tinggi, benar-benar level tinggi," imbuhnya.
Salah satu big match pekan ke-5 Super League Persita vs Persija, malam ini di Banten International Stadium.
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