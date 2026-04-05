Persita Kalah, Carlos Pena Enggak Sungkan Bicara Kunci Kemenangan Persebaya
jpnn.com - SURABAYA – Persita Tangerang kalah tipis dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.
Pelatih Persita Carlos Pena menilai kunci kemenangan Persebaya ialah kemampuan memanfaatkan peluang.
"Sementara kami juga memiliki beberapa peluang. Namun, gagal dikonversi menjadi gol," kata Carlos Pena dalam konferensi pers setelah pertandingan di Surabaya, Sabtu malam.
Dia menyebut lini pertahanan Persebaya tampil solid sehingga menyulitkan timnya dalam menciptakan gol.
Carlos Pena mengatakan, timnya telah berupaya membangun serangan melalui penguasaan bola maupun transisi, tetapi gagal.
Meski demikian, dia mengapresiasi penampilan pemainnya yang dapat menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Dia menegaskan secara keseluruhan timnya tetap menunjukkan perkembangan sepanjang musim.
Terutama, kata Carlos, kemampuan mengombinasikan penguasaan bola dan serangan cepat, dalam beberapa laga terakhir.
