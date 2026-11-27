jpnn.com - Persita Tangerang mulai memberikan ancaman serius kepada Persija Jakarta dalam persaingan papan atas Super League 2026/2027. Kemenangan dramatis 3-2 atas Borneo FC Samarinda membuat Pendekar Cisadane semakin dekat dengan puncak klasemen.

Persita saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 21 poin dari 10 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang masih memimpin klasemen sementara.

Di balik keberhasilan tersebut, pelatih Persita Carlos Pena memberikan pujian khusus kepada mentalitas anak asuhnya. Ia menilai semangat pantang menyerah menjadi modal penting bagi timnya untuk membawa pulang tiga poin dari markas Borneo FC di Stadion Segiri, Kamis (26/11).

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Carlos Pena mengakui pertandingan melawan Pesut Etam berlangsung sangat berat. Persita harus menghadapi situasi sulit setelah kembali tertinggal 1-2 pada babak kedua.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri. Mereka terus berjuang hingga berhasil menyamakan kedudukan dan memastikan kemenangan melalui gol Rayco Rodriguez pada masa injury time.

"Kemenangan ini sangat penting bagi kami, pertandingan yang sangat berat. Tapi tim menunjukkan semangat yang luar biasa, setelah tertinggal 2-1," ujar Carlos Pena seusai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui situasi tersebut sempat membuat timnya terpukul. Terlebih, Persita sebelumnya memiliki peluang untuk unggul lebih dahulu.

Meski demikian, respons para pemain membuat Carlos Pena merasa puas. Ia menilai anak asuhnya menunjukkan karakter kuat dengan terus berjuang hingga pertandingan berakhir.