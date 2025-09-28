Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang mengalahkan Persib Bandung 2-1 pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Persib sempat mendapat hadiah penalti di awal laga, tetapi gagal dieksekusi dengan baik oleh Luciano Lucho Guaycochea. Setelah tendangannya mampu dihalau oleh Igor Rodrigues.

Sementara itu, Persita mampu mencetak dua gol melalui tendangan bebas Javlon Guseynov dan Esal Sahrul.

Baca Juga: Bojan Hodak Bongkar Faktor Utama Kekalahan Persib Bandung dari Persita Tangerang

Persib kemudian mencetak gol melalui Beckham Putra di pengujung laga.

Baca Juga: Kisah di Balik Gol Cantik Esal yang Membunuh Persib

Pelatih Persita Carlos Pena mendedikasikan kemenangan itu untuk fan yang tak bisa menyaksikan laga ini secara langsung.

"Momen yang sangat membuat kami senang, tetapi saya sedikit kecewa karena kami tidak bisa melakukannya di hadapan fan Persita. Saya ingin bermain laga seperti ini di Indomilk Arena. Tiga poin ini adalah untuk mereka,” ujar Pena.