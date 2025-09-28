menu
Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa

Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa

Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa
Pelatih Persita Carlos Pena. Foto: diambil dari persitafccom

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang mengalahkan Persib Bandung 2-1 pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Persib sempat mendapat hadiah penalti di awal laga, tetapi gagal dieksekusi dengan baik oleh Luciano Lucho Guaycochea. Setelah tendangannya mampu dihalau oleh Igor Rodrigues.

Sementara itu, Persita mampu mencetak dua gol melalui tendangan bebas Javlon Guseynov dan Esal Sahrul.

Persib kemudian mencetak gol melalui Beckham Putra di pengujung laga.

Pelatih Persita Carlos Pena mendedikasikan kemenangan itu untuk fan yang tak bisa menyaksikan laga ini secara langsung.

"Momen yang sangat membuat kami senang, tetapi saya sedikit kecewa karena kami tidak bisa melakukannya di hadapan fan Persita. Saya ingin bermain laga seperti ini di Indomilk Arena. Tiga poin ini adalah untuk mereka,” ujar Pena.

Pelatih Persita Carlos Pena masih menyimpan kekecewaan meski timnya bisa mengalahkan Persib.

