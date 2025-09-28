menu
Persita Menang dari Persib, Pelatih Carlos Pena Soroti Tepisan Penalti Igor

Pelatih Persita Carlos Pena. Foto: diambil dari persitafccom

jpnn.com, BALI - Persita Tangerang berhasil mengalahkan juara bertahan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025) malam.

Dua gol dilesakkan Javlon Guseynov menit 42' dan Esal Sahrul 90+2', sementara gol satu-satunya Persib dibuat Beckham Putra menit 90+9’.

Pelatih Persita Carlos Pena mengaku senang dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya. Kemenangan tersebut penting karena membuat posisi Persita naik peringkat ke posisi 9.

Satu yang disayangkan yakni Persita tidak merayakan kemenangan ini di hadapan suporter karena laga digelar tanpa penonton.

“Saya senang dan bahagia dengan kemenangan ini tapi saya disayangkan karena kami tidak bisa merayakan kemenangan di depan suporter,” kata Carlos Pena dalam konferensi pers pascalaga.

Menurutnya, mental pemain terangkat setelah kiper Igor Rodrigues berhasil menggagalkan tendangan penalti Luciano Guaycochea. Igor bisa membaca arah bola yang ditendang gelandang asing milik Persib itu.

Setelah itu, Pendekar Cisadane terus membuat pertahanan yang kuat dan sulit ditembus para pemain Persib.

“Memang hasil yang kami inginkan. Kami bekerja keras, berawal dari tepisan penalti Igor dan setelah itu semua membaik kerjanya, sesuai rencana dan menit terakhir bertahan cukup baik,” ujarnya.

