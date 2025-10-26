Persita Pulang dari Bali dengan Rekor Tak Terkalahkan dalam 7 Laga Terakhir
jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang meraih satu poin setelah bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (25/10) malam.
Hasil imbang itu membuat Persita masih menjaga rekor tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir:
- Bali United 0-0 Persita
- Persita 4-0 PSIM Yogyakarta
- Persita 2-0 Semen Padang
- Persita 2-1 Persib Bandung
- Persijap Jepara 1-2 Persita
- Persita 2-1 PSM Makassar
- Madura United 1-1 Persita
Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan satu poin dari Bali adalah hasil yang baik bagi timnya.
"Pertandingan bagus dari kedua tim. Saling menghormati keduanya, permainan sangat taktikal ditunjukan oleh kedua tim,” ujar Pena.
"Kedua tim juga sangat disiplin dalam bermain, bagi kami ini adalah poin yang bagus. Karena Bali United bermain bagus, sulit bermain disini dan meraih poin. Mereka bermain dinamis."
"Kami bekerja dengan baik dan bertahan juga dengan baik. Satu poin dan tidak kebobolan ini menjadi poin yang bagus untuk kami,” imbuh Pena.
Lihat hasil, jadwal pekan ke-10, dan klasemen Super League setelah Persita Tangerang pulang dari Bali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bobotoh Bersiap! Bomber Persib Bandung Uilliam Barros Kirim Peringatan ke Persis Solo
- Persib Bandung Dapat Kabar Baik Menjelang Jumpa Persis Solo, Ini yang Terjadi di Latihan
- Malut United Waspadai Kebangkitan Semen Padang di Bawah Kepemimpinan Dejan Antonic
- Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen
- PSBS Biak Vs Persebaya Surabaya Menghasilkan 3 Kartu Merah
- Live Streaming PSBS Biak Vs Persebaya: Habis-habisan