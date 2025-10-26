Persita Pulang dari Bali dengan Rekor Tak Terkalahkan dalam 7 Laga Terakhir

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang meraih satu poin setelah bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (25/10) malam.

Hasil imbang itu membuat Persita masih menjaga rekor tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir:

Bali United 0-0 Persita

Persita 4-0 PSIM Yogyakarta

4-0 PSIM Yogyakarta Persita 2-0 Semen Padang

2-0 Semen Padang Persita 2-1 Persib Bandung

2-1 Persib Bandung Persijap Jepara 1-2 Persita

Persita 2-1 PSM Makassar

2-1 PSM Makassar Madura United 1-1 Persita

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan satu poin dari Bali adalah hasil yang baik bagi timnya.

"Pertandingan bagus dari kedua tim. Saling menghormati keduanya, permainan sangat taktikal ditunjukan oleh kedua tim,” ujar Pena.

"Kedua tim juga sangat disiplin dalam bermain, bagi kami ini adalah poin yang bagus. Karena Bali United bermain bagus, sulit bermain disini dan meraih poin. Mereka bermain dinamis."

"Kami bekerja dengan baik dan bertahan juga dengan baik. Satu poin dan tidak kebobolan ini menjadi poin yang bagus untuk kami,” imbuh Pena.