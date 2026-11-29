Persita Punya Modal Besar Menumbangkan Persib, Mungkin Anda juga Sudah Tahu
jpnn.com - SERANG - Superbig match pekan ke-11 Super League bakal hadir di Banten International Stadium antara Persita vs Persib.
Duel tuan rumah Persita melawan si petahana itu dijadwalkan kick off mulai 15.30 WIB. Sore nanti.
Laga pasti seru, meski tanpa dihadiri penonton di stadion.
Persita bukan tim papan tengah apalagi bawah.
Pendekar Cisadane -julukan Persita, di awal musim ini menjelma menjadi tim menakutkan terutama untuk tim besar.
Jika Persita bisa mengalahkan Persib sore nanti, itu bukan pula hal yang mengejutkan.
Rayco Rodriguez dan kawan-kawan punya modal besar untuk membuat Persib tumbang, yakni sudah berpengalaman melawan dan tidak kalah saat melawan tim papan atas (1-0 vs Dewa United, 3-2 vs Persija, 1-1 vs Bali United).
Pelatih Carlos Pena mengatakan bahwa hasil positif di sepuluh laga Super League telah memberikan kepercayaan diri lebih kepada para pemain untuk menjaga konsistensi mereka.
Superbig match pekan ke-11 Super League Persita vs Persib bakal hadir di BIS sore ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Keluar dari Tekanan Berat Pekan ke-11 dengan Sempurna
- Persija Pesta Gol di HUT ke-98, Dewa United Gusur Persita, Klasemen Super League Berubah
- Persija Jakarta Hancurkan Garudayaksa FC, Begini Kondisi Terkini Papan Atas Klasemen
- Tantangan Persib di BIS Tak Hanya Persita, Marc Klok Singgung Masalah Lain
- Igor Tolic Ungkap Ancaman Persita, Persib Harus Ekstra Hati-hati
- Link Live Streaming Persija vs Garudayaksa, Misi Macan Kemayoran Beri Kado Ultah