jpnn.com - SERANG - Superbig match pekan ke-11 Super League bakal hadir di Banten International Stadium antara Persita vs Persib.

Duel tuan rumah Persita melawan si petahana itu dijadwalkan kick off mulai 15.30 WIB. Sore nanti.

Laga pasti seru, meski tanpa dihadiri penonton di stadion.

Persita bukan tim papan tengah apalagi bawah.

Pendekar Cisadane -julukan Persita, di awal musim ini menjelma menjadi tim menakutkan terutama untuk tim besar.

Jika Persita bisa mengalahkan Persib sore nanti, itu bukan pula hal yang mengejutkan.

Rayco Rodriguez dan kawan-kawan punya modal besar untuk membuat Persib tumbang, yakni sudah berpengalaman melawan dan tidak kalah saat melawan tim papan atas (1-0 vs Dewa United, 3-2 vs Persija, 1-1 vs Bali United).

Pelatih Carlos Pena mengatakan bahwa hasil positif di sepuluh laga Super League telah memberikan kepercayaan diri lebih kepada para pemain untuk menjaga konsistensi mereka.