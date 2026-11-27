jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi situasi yang semakin menegangkan dalam perburuan gelar Super League 2026/2027. Keunggulan Macan Kemayoran di puncak klasemen kini semakin tipis setelah sejumlah pesaing berhasil memangkas selisih poin.

Hasil pertandingan tunda antara Persita Tangerang dan Borneo FC menjadi salah satu pemicu perubahan peta persaingan. Persita sukses membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Borneo FC pada Kamis (26/11/2026).

Tambahan tiga poin membuat Persita kini mengoleksi 21 angka. Mereka hanya terpaut satu poin dari Persija yang masih memimpin klasemen dengan 22 poin dari 10 pertandingan.

Persija juga tidak bisa mengabaikan ancaman klub-klub lain. Dewa United telah mengumpulkan 20 poin, sedangkan Persib Bandung, Bali United, dan Madura United sama-sama mengoleksi 19 poin.

Kondisi ini membuat persaingan di enam besar semakin ketat. Tidak ada ruang bagi tim penghuni papan atas untuk kehilangan banyak poin jika masih ingin menjaga peluang menjadi juara.

Menanggapi peta persaingan tersebut, Shin Tae-yong memperkirakan perebutan posisi papan atas tidak hanya melibatkan dua atau tiga klub. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, ada sekitar empat sampai lima tim yang berpotensi terus bersaing hingga kompetisi berjalan lebih jauh.

"Tim-tim yang berada di papan atas saat ini menunjukkan performa yang sangat baik. Saya melihat ada sekitar empat sampai lima tim, termasuk Persija, yang akan terus bersaing memperebutkan poin ke depannya," ujar Shin Tae-yong.

Meski demikian, Shin tidak menganggap banyaknya pesaing sebagai sesuatu yang merugikan. Sebaliknya, dia melihat kondisi tersebut sebagai tanda bahwa persaingan antarklub di Indonesia semakin berkualitas.