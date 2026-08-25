Persita Sudah Menanti, PSIM Yogyakarta Masih Kejar Kebugaran Pemain

jpnn.com - PSIM Yogyakarta mulai memasuki fase krusial sebelum membuka petualangan di Super League 2026/27. Laga perdana melawan Persita Tangerang menjadi fokus utama tim pelatih yang terus menggenjot kondisi fisik para pemain.

Manajer PSIM Yogyakarta M. Iksan Mahar mengungkapkan mayoritas skuad sudah berada di level yang cukup ideal. Namun, sekitar 20 persen pemain masih dinilai belum mencapai kondisi fisik terbaik.

"Masih ada yang sudah oke, tetapi masih ada juga yang masih perlu ditingkatkan," kata Iksan kepada JPNN.com.

Situasi tersebut membuat dua pekan terakhir sebelum kompetisi dimanfaatkan PSIM untuk melakukan pematangan secara intensif. Pemain yang dinilai masih tertinggal mendapat menu latihan tambahan demi mengejar kondisi rekan-rekannya.

"Program latihan dalam dua pekan terakhir jelang kompetisi diefektifkan terutama untuk para pemain yang masih kurang, dianggap pelatih masih kurang, untuk mengejar ketertinggalan kondisi fisiknya," jelasnya.

Iksan menyebut perkembangan skuad kini sudah cukup menggembirakan. Sekitar 80 persen pemain PSIM telah berada dalam level siap untuk menjalani pertandingan kompetitif.

"Sudah di angka 80 banding 20 persen," ungkap Iksan.

"80 sudah dalam level siap untuk berkompetisi," tegasnya.