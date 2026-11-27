jpnn.com - SAMARINDA - Persita Tangerang menjadi buah bibir setelah mencetak kemenangan dramatis di kandang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11) sore WIB.

Pertemuan kedua tim itu merupakan laga tunda yang seharusnya digelar di pekan ke-6 Super League, tetapi dijadwal ulang lantaran kesibukan Borneo FC di panggung Asia.

Persita sebagai tamu, menang 3-2 setelah sempat tertinggal dua kali.

Gol penentu kemenangan Persita dicetak Rayco Rodriguez di injury time babak kedua.

Catatan kelam Persita si Pendekar Cisadane pun terhapus. Sebelumnya, Persita tak pernah menang saat bertandang ke kandang Borneo FC.

Pelatih Carlos Pena memuji mental dan semangat yang ditunjukkan para pemainnya.

“Kemenangan ini sangat penting bagi kami, pertandingan yang sangat berat. Tim menunjukkan semangat yang luar biasa, setelah tertinggal 1-2,” ujar Pena.

Tambahan tiga poin itu mengangkat Persita ke urutan dua klasemen Super League, hanya berjarak satu poin dari Persija di puncak klasemen.