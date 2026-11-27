Persita Tak Cuma Memanaskan Klasemen, Catatan Kelam Musnah
jpnn.com - SAMARINDA - Persita Tangerang menjadi buah bibir setelah mencetak kemenangan dramatis di kandang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11) sore WIB.
Pertemuan kedua tim itu merupakan laga tunda yang seharusnya digelar di pekan ke-6 Super League, tetapi dijadwal ulang lantaran kesibukan Borneo FC di panggung Asia.
Persita sebagai tamu, menang 3-2 setelah sempat tertinggal dua kali.
Gol penentu kemenangan Persita dicetak Rayco Rodriguez di injury time babak kedua.
Catatan kelam Persita si Pendekar Cisadane pun terhapus. Sebelumnya, Persita tak pernah menang saat bertandang ke kandang Borneo FC.
Pelatih Carlos Pena memuji mental dan semangat yang ditunjukkan para pemainnya.
“Kemenangan ini sangat penting bagi kami, pertandingan yang sangat berat. Tim menunjukkan semangat yang luar biasa, setelah tertinggal 1-2,” ujar Pena.
Tambahan tiga poin itu mengangkat Persita ke urutan dua klasemen Super League, hanya berjarak satu poin dari Persija di puncak klasemen.
Persita makin membuat papan atas klasemen Super League panas dan pada laga pekan ke-11 akan menjamu Persib.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Kiat Persita Tangerang Bisa Tempel Ketat Persija Jakarta
- Bukan Persib yang Tempel Ketat Persija, tetapi Persita Tangerang
- Persib Taklukkan FC Seoul, Peralta: Kami Bermain Sangat Cerdas
- Borneo FC Panggil Kembali Joaquin Gomez, Satu Kenangan Ini Masih Membekas
- Menang di Kandang Borneo FC, Persita Naik ke Peringkat Kedua
- Mariano Peralta Makin Nyetel dengan Menalo, Ungkap Chemistry yang Terjalin