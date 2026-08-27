Persita Tangerang Bidik Papan Atas Super League, Siap Ganggu Dominasi Klub Elite

jpnn.com - Persita Tangerang menatap musim 2026/27 dengan optimisme tinggi setelah melakukan sejumlah pembenahan.

Presiden klub Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan tim berjuluk Pendekar Cisadane itu berupaya untuk bisa bersaing di papan atas pada musim mendatang.

Pria kelahiran 14 Desember 1973 itu percaya diri dengan persiapan yang telah dilakukan Javlon Guseynov dan kolega selama pramusim.

Persiapan tersebut diharapkan membuat tim asuhan Carlos Pena mampu bersaing dan mengusik dominasi tim papan atas di klasemen Super League 2026/27.

"Menyambut musim baru dengan semangat baru dan stay focus karena tantangannya juga cukup tinggi musim ini."

"Banyak klub yang juga berbenah dan memiliki target-target tinggi. Jadi, kami juga harus punya semangat yang sama," ujar Zaki.

Persita menatap musim baru dengan menambah tiga pemain asing, yakni Tyronne Del Pino, Alexander Ramalingom, dan Lucas Morais Do Santos.

Kehadiran ketiganya diharapkan bisa menambah kekuatan tim asal Kota Tangerang tersebut yang bakal mengarungi kompetisi Super League serta League Cup.