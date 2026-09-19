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Persita Tangerang Gagal Menang di Markas PSM Makassar, Carlos Pena Ungkap Penyebabnya

Persita Tangerang Gagal Menang di Markas PSM Makassar, Carlos Pena Ungkap Penyebabnya
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Pemain Persita Tangerang Andrejic Aleksa saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 melawan PSM Makassar di Gelora B.J Habibie, Pare-Pare, Sabtu (19/9). Foto: Dokumentasi Persita Tangerang

jpnn.com - Persita Tangerang hanya mampu membawa pulang satu angka dari lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu harus puas berbagi angka seusai bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (19/9/2026).

Persita sempat dua kali memimpin melalui gol Andrejic Aleksa pada menit ke-17 dan Tyrone del Pino (74').

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Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga. PSM menyamakan kedudukan melalui Ananda Raehan Alief (72') dan Stefan Jevtoski (83').

Pelatih Persita Carlos Pena mengaku kurang puas dengan hasil tersebut. Menurut manajer kelahiran 28 Juli 1983 itu, tim asuhannya memiliki peluang untuk membawa pulang poin penuh.

Konsentrasi yang menurun pada penghujung pertandingan membuat Persita harus rela kehilangan kemenangan.

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"Dalam pertandingan ini kami dua kali berada dalam posisi unggul. Setelah lawan menyamakan kedudukan, kami bahkan mampu kembali memimpin," ujar Pena.

"Kami seharusnya bisa menutup pertandingan dengan kemenangan, tetapi kebobolan melalui situasi second ball," lanjutnya.

Pelatih Persita Carlos Pena mengaku kecewa seusai anak asuhannya ditahan imbang 2-2 melawan PSM Makassar, Sabtu (19/9)

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