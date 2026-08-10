Persita Tangerang Resmi Merekut Tyronne del Pino

jpnn.com - JAKARTA - Persita Tangerang resmi merekrut Tyronne del Pino pada bursa transfer pemain musim panas untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Klub BRI Super League itu resmi mengumumkan kedatangan gelandang serang senior itu.

Laman resmi klub dikutip Senin (10/8), menyebutkan Tyronne del Pino merupakan pemain asing ke-10 Persita Tangerang untuk musim ini. Tyronne didatangkan dengan status bebas transfer.

Kehadiran pemain berusia 35 tahun itu diharapkan dapat menambah daya gedor Persita Tangerang asuhan pelatih asal Spanyol Carlos Pena.

"Kedatangan Tyronne dengan segudang pengalaman yang dimilikinya tentu diharapkan bisa membawa Persita ke tempat terbaik pada musim ini," tulis pernyataan resmi klub.

Setelah resmi diumumkan sebagai pemain anyar Persita Tangerang, penggawa berkebangsaan Spanyol tersebut akan langsung bergabung bersama tim untuk menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta dalam waktu dekat.

Lahir di Las Palmas, Kepulauan Canary, Tyronne merupakan jebolan dari akademi UD Las Palmas, dan melakukan debut seniornya bersama tim cadangan mereka pada musim 2010–11, di Tercera División.

Tyronne sempat menjalani masa peminjaman dalam kurun waktu 2013-17 dan bermain di klub Spanyol, seperti Barakaldo, Huesca dan Tenerife, sebelum pindah secara permanen di klub Tenerife.