Persita Tangerang Ternyata Punya Misi Tersendiri saat Jumpa Persis Solo

jpnn.com - Persita Tangerang berupaya maksimal dalam laga pemungkas Super League 2025/26 melawan Persis Solo.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mengincar tiga poin untuk mencatatkan rekor poin tertinggi sepanjang keikutsertaan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejauh ini, Muhammad Toha dan kolega telah mengoleksi 45 poin, hasil dari 13 kemenangan, enam imbang, dan 14 kalah.

Jika mampu menang atas Persis, Persita akan menutup musim dengan 48 poin sekaligus melampaui capaian terbaik mereka pada musim 2022/23 dengan 47 angka.

Untuk itu, Pelatih Persita Carlos Pena menegaskan timnya bertekad mengakhiri musim dengan hasil maksimal.

“Sekarang kami harus menyamai skor atau bahkan lebih agresif dari mereka jika ingin memiliki peluang untuk meraih tiga poin,” ungkap juru taktik asal Spanyol itu.

Namun, Persita tengah dalam tren kurang baik setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga terakhir.

Mario Jardel cum suis bermain imbang melawan Malut United (1-1) sebelum akhirnya kalah melawan Borneo FC (0-2) dan Persijap Jepara (0-3).