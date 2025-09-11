Persita Tangerang vs PSM Makassar: Harapan Besar di Pundak Hokky Caraka

jpnn.com - Persita Tangerang berharap Hokky Caraka bisa tampil maksimal saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 21 Agustus 2004 itu baru saja memperkuat Timnas U-23 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 melawan Korea.

Menunggu Kontribusi Hokky

Pada laga tersebut, Hokky tampil ngotot selama 90 menit meski belum mampu membawa Garuda Muda menang.

Pelatih Persita Carlos Pena menilai kehadiran pemain asal Gunung Kidul itu sangat penting untuk menambah daya serang timnya.

"Seluruh pemain telah siap karena mereka sudah berlatih keras. Persiapan berjalan baik untuk pertandingan ini, beberapa pemain bahkan baru saja bergabung hari ini," ucap Carlos Pena.

Mantan pelatih Persija Jakarta itu menambahkan beberapa penggawa Persita baru saja kembali dari tugas bersama tim nasional.

"Hokky Caraka bermain 90 menit semalam dengan Timnas U-23 Indonesia. Pablo Ganet juga bermain dua hari lalu untuk tim nasionalnya (Guinea Khatulistiwa),” ungkap juru taktik asal Spanyol itu.

Sejauh ini, Hokky baru mencatatkan dua penampilan bersama Pendekar Cisadane. Penggemar Persita berharap pemilik tujuh caps di Timnas Indonesia itu mampu memberikan kontribusi seperti saat memperkuat PSS Sleman, terutama dalam membuka ruang dan menciptakan peluang.