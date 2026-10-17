Persita Vs Persija 3-2: Rekor Macan Terhenti Secara Dramatis

jpnn.com - SERANG – Rekor selalu menang Persija Jakarta di Super League musim ini terhenti di tangan Persita Tangerang.

Bertandang ke Banten International Stadium, Serang, pada pekan ke-5 liga, Sabtu (17/10) malam WIB, Persija Si Macan Kemayoran tumbang 2-3 dari Pendekar Cisadane.

Dramatis. Persija kalah untuk pertama kalinya setelah sempat menyamakan kedudukan dua kali.

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Persita unggul cepat melalui Luquinhas di menit ke-5.

Persija yang tampil lebih agresif akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui Fabio Calonego.

Persita kembali unggul, kali ini melalui Rayco Rodriguez di menit ke-61.

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Persija menyamakan kedudukan lagi. Alexander Jeremeieff sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-74.

Persita unggul 3-2 melalui Alexa Andrejic di menit 90+5 dan kali ini Persija tak mampu menyamai.