Persita Vs Persija 3-2: Rekor Macan Terhenti Secara Dramatis
jpnn.com - SERANG – Rekor selalu menang Persija Jakarta di Super League musim ini terhenti di tangan Persita Tangerang.
Bertandang ke Banten International Stadium, Serang, pada pekan ke-5 liga, Sabtu (17/10) malam WIB, Persija Si Macan Kemayoran tumbang 2-3 dari Pendekar Cisadane.
Dramatis. Persija kalah untuk pertama kalinya setelah sempat menyamakan kedudukan dua kali.
Persita unggul cepat melalui Luquinhas di menit ke-5.
Persija yang tampil lebih agresif akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui Fabio Calonego.
Persita kembali unggul, kali ini melalui Rayco Rodriguez di menit ke-61.
Persija menyamakan kedudukan lagi. Alexander Jeremeieff sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-74.
Persita unggul 3-2 melalui Alexa Andrejic di menit 90+5 dan kali ini Persija tak mampu menyamai.
Laga supersengit Persita vs Persija di BIS itu sempat terhenti sekitar 30 menit gara-gara...
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