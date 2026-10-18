Persita Vs Persija Berujung Rusuh, Shin Tae-yong Heran dengan Kelakuan Suporter
jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong dibuat heran dengan perilaku sebagian suporter sepak bola Indonesia yang justru terlibat kerusuhan saat datang ke stadion untuk mendukung tim kesayangan.
Shin Tae-yong mengaku tidak habis pikir mengapa pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang hiburan dan menunjukkan kecintaan terhadap klub berujung perkelahian antarsuporter.
Kegelisahan tersebut disampaikan Shin Tae-yong setelah kericuhan mewarnai duel Persita Tangerang melawan Persija Jakarta di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10/2026).
"Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang datang untuk mendukung tim olahraga yang mereka sukai justru terlibat dalam kerusuhan," kata Shin Tae-yong.
Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut, fanatisme terhadap klub seharusnya tidak menjadi alasan bagi suporter untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.
Apalagi, suporter Persita maupun Persija sama-sama merupakan warga negara Indonesia yang semestinya bisa menjaga persatuan, meskipun mendukung tim berbeda.
"Kita semua adalah warga dari negara yang sama," ujarnya.
Shin Tae-yong menegaskan dirinya bukan pihak yang menolak kehadiran suporter di stadion. Sebaliknya, dia menilai dukungan langsung dari penonton merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola profesional, baik saat tim bermain di kandang maupun tandang.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku heran kenapa suporter menyukai kerusuhan saat menyaksikan pertandingan, menyusul kericuhan di laga kontra Persita.
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