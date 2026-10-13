Persita Vs Persija: Carlos Pena Siapkan Kejutan untuk Mantan Timnya
jpnn.com - TANGERANG - Pelatih Carlos Pena akan menghadapi ujian berat bersama Persita Tangerang.
Pria asal Spanyol itu harus menyiapkan Pendekar Cisadane untuk menjegal mantan klubnya, Persija Jakarta, yang sedang menggila di empat pertandingan awal Super League 2026/2027.
Persita akan menjamu Persija pada pekan ke-5 di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB.
Duel itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pena yang pernah menangani Macan Kemayoran.
Persiapan serius pun mulai dilakukan Persita sejak Senin (12/10). Pena bersama tim pelatih langsung mengevaluasi kekurangan tim sekaligus merancang strategi untuk menghadapi kekuatan Persija yang belum kehilangan poin musim ini.
"Kami memulai persiapan melawan Persija pada Senin (12/10). Kami akan terus melakukan perbaikan agar bisa menampilkan permainan terbaik melawan tim kuat," ujar Pena dikutip dari laman resmi klub.
Meski Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi, Persita bukan tanpa modal. Kemenangan 2-1 atas Garudayaksa FC pada pekan ke-4 menjadi suntikan motivasi bagi tim tuan rumah.
Hasil tersebut membawa Persita menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan. Mereka membukukan dua kemenangan dan dua hasil imbang.
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena akan menyiapkan tim secara maksimal untuk bisa menaklukkan mantan timnya.
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