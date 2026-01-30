Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama

jpnn.com - TANGERANG - Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha memastikan timnya mewaspadai semua pemain Persija Jakarta tanpa terkecuali.

Persita dan Persija bentrok pada pekan ke-19 Super League di Indomilk Arena, Jumat (30/1) sore WIB.

Satu nama yang berpotensi berjumpa langsung dengan sang kapten adalah pemain baru Persija, Shayne Pattynama.

“Saya tahu, semua tahu dia (Shayne Pattynama) pemain bagus. Namun, semua pemain Persija wajib diwaspadai. Jadi, kami harus lebih fokus untuk itu,” ujar Toha.

Tim tamu Persija datang ke laga ini dengan berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 38 poin.

Sementara itu, Persita ada di posisi kelima dengan raihan 32 poin.

Selisih enam poin tersebut membuat pertemuan ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat bagi kedua tim dalam persaingan menuju papan atas.

“Kami sebagai pemain akan berusaha mengikuti apa yang pelatih inginkan untuk laga melawan Persija. Harapannya, kami mau ambil tiga poin di kandang sendiri dan di depan Persita Fans,” kata Toha.