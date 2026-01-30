menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama

Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama

Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha

jpnn.com - TANGERANG - Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha memastikan timnya mewaspadai semua pemain Persija Jakarta tanpa terkecuali.

Persita dan Persija bentrok pada pekan ke-19 Super League di Indomilk Arena, Jumat (30/1) sore WIB.

Satu nama yang berpotensi berjumpa langsung dengan sang kapten adalah pemain baru Persija, Shayne Pattynama.

Baca Juga:

“Saya tahu, semua tahu dia (Shayne Pattynama) pemain bagus. Namun, semua pemain Persija wajib diwaspadai. Jadi, kami harus lebih fokus untuk itu,” ujar Toha.

Tim tamu Persija datang ke laga ini dengan berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 38 poin.

Sementara itu, Persita ada di posisi kelima dengan raihan 32 poin.

Baca Juga:

Selisih enam poin tersebut membuat pertemuan ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat bagi kedua tim dalam persaingan menuju papan atas.

“Kami sebagai pemain akan berusaha mengikuti apa yang pelatih inginkan untuk laga melawan Persija. Harapannya, kami mau ambil tiga poin di kandang sendiri dan di depan Persita Fans,” kata Toha.

Laga pekan ke-19 Super League Persita vs Persija di Indomilk Arena, Jumat sore ini. Lima vs tiga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI