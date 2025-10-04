menu
Persita Vs Semen Padang 2-0, Cek Klasemen Super League

Persita Vs Semen Padang 2-0, Cek Klasemen Super League

Persita Vs Semen Padang 2-0, Cek Klasemen Super League
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - TANGERANG – Persita Tangerang menduduki anak tangga kedua klasemen BRI Super League setelah mengalahkan Semen Padang, Sabtu (4/10) malam WIB.

Duel Persita vs Semen Padang di Indomilk Arena, Tangerang, merupakan laga tunda pekan ke-4.

Persita si Pendekar Cisadana menang 2-0.

Baca Juga:

Gol dicetak Bae Sin Yeong pada menit ke-25 dan Ahmad Hardianto di menit ke-73.

Baca Juga:

Tuan rumah tampil lebih cantik, rapi saat transisi. Sementara itu, Semen Padang tampak bermain lambat dan sering tak akurat.

Ini kemenangan ke-4 secara beruntun buat Persita setelah pada tiga laga sebelumnya mengalahkan PSM Makassar 2-1, menang 2-1 dari Persijap Jepara, dan 2-1 vs Persib Bandung.

Persita Tangerang mencatatkan kemenangan ke-4 beruntun dan berada di urutan kedua klasemen Super League.

